Москва не располагает сведениями о готовящихся химических атаках в Сирии
Официальный Кремль не располагает сведениями о готовящихся химических атаках в Сирии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о какой-либо информации, об угрозе применения химических вооружений. Точной информацией я не располагаю», — сообщил он.
Песков добавил, что если это станет известно его коллегам из спецслужб и Минобороны, то он поделится опасениями.
Таким образом он прокомментировал заявление Белого дома о том, что США располагает свидетельствами о готовящихся сирийскими военными химатаках.