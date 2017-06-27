Об этом сообщил во вторник замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По словам Елисеева, так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей путем маленьких, но конкретных шагов.

«При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов так называемого пакета безопасности Минских договоренностей является первоочередным», — цитирует BFM.RU замглавы администрации президента Украины.

Елисеев отметил также, что в целом во время переговоров президента Франции и украинского лидера Макрон подтвердил приверженность идее полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и возобновления мира и безопасности в Донбассе.

До саммита G-20 желательно провести предметную и нацеленную на эффективное решение насущных проблем в области безопасности в Донбассе телефонную конференцию лидеров России, Украины, Германии и Франции при участии руководителей СММ ОБСЕ.

В разговоре предполагается обсудить, в частности, как добиться полного соблюдения режима прекращения огня, предоставить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем неподконтрольным Киеву районам Донбасса, а также освобождение пленных и отвод тяжелой техники.

Замглавы администрации президента Украины отметил, что создание условий для постепенного восстановления Украиной своей территориальной целостности должно быть важным элементом этих предложений.