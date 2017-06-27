В России впервые пройдет благотворительный рок-концерт в поддержку жертв пыток. Он состоится в Нижнем Новгороде 1 июля и будет посвящен Международному дню поддержки жертв пыток.

Гостями Music Against Torture станут музыканты из Израиля, группы «Тени Свободы» (Москва), Traysi, Slumdogs, Exaloud, Apodemus, Thunderballs, YawnHic и Fiords.

Рок-концерт пройдет на Гребном канале. Ожидаемое количество участников — 500 человек, сообщил НИА «Нижний Новгород» пресс-секретарь комитета «По предотвращению пыток» Иван Жильцов.

По его словам, если акция будет признана успешной, возможно ее повторение. Что касается ее формата, то, как объяснили в комитете, несколько его членов являются музыкантами, они-то и помогли в организации концерта.

День в поддержку жертв пыток отмечается во всем мире 26 июня. Эту дату установила Генассамблея ООН 12 декабря 1997 года. В резолюции ООН говорится, что этот международный день направлен на полное искоренение пыток и обеспечение эффективности «Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 1984 года.