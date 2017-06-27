Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за нарушение антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба комиссии.

Компания должна прекратить нарушать законодательство в течение 90 дней или заплататить штрафы, сумма которых составляет 5% от средней ежедневной выручки владельца Google, Alphabet, по всему миру.

«То, что делает Google, являнтся незаконным согласно антимонопольному законодательству Евросоюза. Она лишила другие компании шанса конкурировать в вопросе заслуг и инноваций. И что самое важное, она лишила европейский потребителей уникального выбора», ­— заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

В 2004 году компания дебютировала на рынке товарных агрегаторов в Европе, представив продукт под названием Froogle. Позже, в 2008 году, он был переименован в Google Product Search, а с 2013 получил название Google Shopping.