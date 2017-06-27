Следственный комитет по Тюменской области сообщил, что по факту обнаружения тела неизвестного мужчины рядом с торговым центром «Мальвинка» началась проверка. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 5:56. Через три минуты специалисты прибыли на место, где констатировали смерть мужчины. В данным момент причина гибели неизвестна, сообщает megatyumen.ru.

Тело обнаружили местные жители. Происшествие вызвало большой резонанс и активное обсуждение в социальных сетях. Многих из очевидцев утверждали, что мужчина был не одет, но в Следственном комитете данную информацию не подтвердили, уточняет ИА «Ура.ру».