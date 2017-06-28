В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова». Всемирно известный музыкант решил продемонстрировать свое собрание, включающее работы Коровина, Бенуа, Добужинского, Васнецова и других русских мастеров. Получился рассказ не столько о живописи XX века, сколько о самом коллекционере, многообразие музыкальных пристрастий которого перекликается с художественными «Увлечениями».

Выбор площадки для демонстрации не случаен. И дело вовсе не в импрессионизме. Музей появился на основе личного собрания еще одного коллекционера — Бориса Минца, ну а хорошие коллекционеры, как известно, чувствуют друг друга за версту и с легкостью находят общий язык. Уже в предыдущих проектах своей галереи Борис Минц демонстрировал открытость к самым различным течениям.

Вот и теперь в музее поселились совсем не импрессионистские работы Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Игоря Макаревича и других представителей неформального искусства второй половины XX века. А наряду с ними — вполне реалистические произведения Виктора Васнецова и Бориса Шаляпина, сына великого певца. Плюс графика мирискусников, без нее не обходится, кажется, ни одно собрание русских коллекционеров, неравнодушных к музыке и театру.

Пестроту стилистическую кураторы постарались сгладить тематическим единством. Работы, расположенные на втором этаже музея, связаны темой музыкально-театрального творчества, что вполне логично для личности коллекционера, а на третьем этаже разместились произведения религиозные и — шире — метафизические. В их числе — мини-коллекция западноевропейских икон XIX века, написанных в технике подстекольной живописи. Лубочные изображения религиозных сюжетов отличаются ярким колоритом и наивно-праздничной интонацией.

Столь же своеобразен и взгляд на религию мастеров более академического жанра, но совсем не академического стиля. Размещенные на выставке рядом «Распятие» (1983) Анатолия Зверева и «Сердце Христа» (1993) Эрнста Неизвестного представляют не столько интерпретацию евангельского сюжета, сколько вольную фантазию на тему: в первом случае — в духе экспрессионизма, во втором — в конструктивистской манере. Еще более непривычны «визуальные иллюзии» Егора Острова. На крупные белые полотна акрилом нанесены (как будто напечатаны) черные линии, складывающиеся в лица святых.

— У Владимира Спивакова большое собрание. Мы взяли лишь часть работ, — поделилась с «Известиями» директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. — Владимир Теодорович сначала хотел показать только современное искусство — для него оно очень важно, но мы настояли на том, что должны быть и произведения первой половины XX века.

От этого решения экспозиция, понятное дело, выиграла. И хотя среди представленных работ Серебряного века нет ни одной знаковой или поражающей воображение, но всё же они ярко отражают и многообразие искусства того времени, и широту вкусов самого коллекционера.