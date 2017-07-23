Красное украшенное лепниной здание по адресу: улица Руставели, дом 3, корп. 2, было возведено в 1947 году пленными немцами. Оно входит в уникальный ансамбль так называемых «немецких» домов Бутырского хутора. Всего таких ансамблей было выстроено в районе три — каждый из них окрашен в свой цвет: красный, желтый и зеленый