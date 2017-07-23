Истории московских домов
Когда и кем были построены необычные здания, попавшие в программу реновации вместе с «хрущевками» проекта К-7
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Четырехэтажный дом, расположенный по адресу: улица Осташковская,
дом 9, корп. 1, входит в историческую застройку города Бабушкин. Здание относится к «сталинкам» — оно было построено в 1937-м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дом 10, расположенный на улице Осташковской, — также входит в историческую «сталинскую» застройку 1937-го и отличается украшенными лепниной фасадами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Варшавское шоссе, дом 10, стр. 2, — бывшие казармы Даниловской мануфактуры, еще дореволюционной постройки. Это здание вместе с соседними входит в ансамбль самой Даниловской мануфактуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дом 107 на Ярославском шоссе оформляет угол прилегающей Федоскинской улицы. Считается, что он был построен в 1948-м, однако здание можно увидеть на картах аэрофотосъемки 1942 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Двор дома 107 на Ярославском шоссе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Красное украшенное лепниной здание по адресу: улица Руставели, дом 3, корп. 2, было возведено в 1947 году пленными немцами. Оно входит в уникальный ансамбль так называемых «немецких» домов Бутырского хутора. Всего таких ансамблей было выстроено в районе три — каждый из них окрашен в свой цвет: красный, желтый и зеленый
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Во дворе «немецкого» дома на улице Руставели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дом 15, корп. 2 во 2-м Кожуховском проезде был построен в 1950-м и имеет статус ценного градоформирующего объекта. Дом был включен в реестр недвижимого культурного наследия города, которое подлежит сохранению
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Жилой дом по адресу: Варшавское шоссе, дом 4, также входит в ансамбль Даниловской мануфактуры — он был построен еще до революции для рабочих предприятия и недавно отремонтирован
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дом 10 на улице Боженко в Кунцево — один из ансамбля домов, построенных по индивидуальным проектам. Возведенные в 1952-м (тогда —
в городе Кунцево), дома строили по единому архитектурному плану и располагали замкнутыми кварталами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Во дворе дома 9, стр. 1 на Кунцевской улице — одного из зданий 1950-х годов, попавших в программу реновации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В середине 1930-х годов, с началом строительства столичного метро, на востоке Москвы начали возводить Метрогородок для строителей.
Сначала там в основном располагались деревянные бараки, позднее немецкие военнопленные возвели на их месте капитальные дома с высокими потолками. На фото: дом, входящий в ансамбль Метрогородка, расположенный по адресу: Ярославское шоссе, дом 126, построен в 1938 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Здание на Осташковской улице, дом 8, — один из домов исторической «сталинской» застройки, возведен в 1936 году, изначально входил в состав подмосковного города Бабушкин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дом 2 в 3-м Павелецком проезде был возведен в 1953 году специально под пожарную часть и общежитие для ее сотрудников — пожарная часть располагается в нем и сегодня
Редакция благодарит движение «Архнадзор» за предоставленную информацию о зданиях
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