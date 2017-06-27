В центре Казани 23 июня был задержан гражданин Чили, запустивший квадрокоптер около пяти часов утра. Иностранец хотел провести съемку окрестностей на Петербургской улице, возле хостела, где он остановился.

По данным источника ресурса ProKazan.ru, за нарушение закона его доставили в отдел полиции, но после разбирательств отпустили. Напомним, ранее в Казани запретили полеты беспилотников на время Кубка конфедераций. Ограничительные меры будут действовать до 4 июля.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В обеспечении безопасности задействованы 23 тыс. человек, около двух тыс. единиц техники и 66 единиц авиационной техники. Правоохранители дежурят у стадионов, объектов транспортной инфраструктуры, фан-зон, гостиниц и мест проживания спортсменов.