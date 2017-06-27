В результате взрыва в украинской столице погиб сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Об этом пишет «РИА Новости».

В министерстве обороны Украины данную информацию подтвердили.

«Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Киеве был взорван автомобиль, в результате взрыва пострадал один человек. На место происшествия выехали спасательные службы.