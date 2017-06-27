Канадские власти заявили о намерении снять торговые ограничения с Белоруссии. Соответствующее решение вступит в силу 12 июля текущего года, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CBC News.

В 2006 году правительство Канады ввело санкции в отношении Белоруссии из-за опасений по поводу несоблюдения прав человека в этой стране.

В заявлении канадских властей говорится, что снятие ограничений означает признание Канадой прогресса белорусского правительства в ключевых областях, включая освобождение политзаключенных и проведение мирных президентских выборов в 2015 году.