В Твери при получении взятки задержали замначальника отдела процессуального контроля регионального СУ СКР Дениса Жукова. Операцию провели сотрудники областного УФСБ.

Информацию об этом сообщил источник ИА «ТВЕРИГРАД» в правоохранительных органах. Однако он не уточнил сумму предполагаемой взятки и обстоятельства, при которых она была передана.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, пока не завершены. В региональном СК от комментариев отказались.

Агентство, в свою очередь, уточняет, что Денис Жуков в 2010 году был награжден медалью «За безупречную службу» III степени. В 2011 году он являлся руководителем следственного отдела Твери, а затем был назначен на должность заместителя начальника отдела процессуального контроля СУ СК по Тверской области.