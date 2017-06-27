К 12 годам заключения в колонии строгого режима приговорен 34-летний тренер по боксу за изнасилование своей несовершеннолетней ученицы. Об этом во вторник сообщил следственный отдел по городу Истре ГСУ СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года Комаров, являясь тренером по боксу жительницы Истринского района 2000 года рождения, систематически насиловал свою ученицу.

Он признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений по статьям УК «изнасилование малолетней», «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».