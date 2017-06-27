Начало отпуска для 236 пассажиров омрачила задержка самолета из Самары в Анталью. Воздушное судно по расписанию должно было вылететь в 1:30 ночи 27 июня, но рейс перенесли на 14:10.

По предварительным данным, причиной задержки назвали позднее прибытие самолета из-за отсутствия резервного судна. Пассажиры задержанного рейса отправились по месту жительства. Они прибудут в аэропорт ко времени вылета. Среди пассажиров также трое граждан Казахстана, которые в данный момент находятся в авиаотеле, сообщает НИА «Самара».

Ситуацию на контроль взяли в транспортной прокуратуре. Специалисты ведомства собираются провести проверку по факту регулярных задержек авиарейсов в самарском аэропорту, сообщает сайт «Комсомольской правды в Самаре».