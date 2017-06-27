Сахалинские власти представят павильон в виде гигантского лосося, символизирующий богатство и уникальность природы Сахалина и Курил на фестивале «Улица Дальнего Востока», который состоится в сентябре текущего года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Конструкция сооружения составит 20 м в длину и 10 м в ширину. Высота павильона будет достигать до 8 м. Внутри павильона разместятся несколько зон. В расположенной у основного входа — приветственной — гости получат начальные представления о регионе от музейного экскурсовода. Рассказ дополнят фото- и видеоиллюстрации. На площадке павильона также будут представлены десятки различных туристических направлений и возможностях для отдыха в Сахалинской области.

Современные технологии дополненной реальности позволят посетителям ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, стадионов «Кристалл» и «Арена Сити», а также гостиниц на «Горном воздухе», которые в 2019 году примут участников первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», передает ИА SakhalinMedia.

Напомним, в 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.