В аэровокзале калининградского аэропорта Храброво закончены работы в левом крыле, строители перешли в правое. Объект ждет заключения приемной комиссии.

В пресс-службе аэропорта пока не называют дату торжественного открытия левого крыла комплекса. Однако проверка систем в тестовом режиме уже началась. Как передает Клопс.Ru, в правом крыле идет установка металлоконструкции стеклянной пристройки.

Ранее «Известия» сообщали, что первую очередь реконструкции Храброво планировалось завершить к 1 июня. Вопрос реконструкции аэропорта находится на особом контроле президента России, так как он является объектом инфраструктуры, обеспечивающим проведение в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект включает работы на всех основных объектах, среди которых взлетно-посадочная полоса и аэровокзальный комплекс. Сдача всего аэропорта намечена на март 2018 года.