Искусственную нейросеть «Яндекса» специалисты научили писать англоязычные стихи в стиле различных авторов. Об этом сообщили представители компании.

Под руководством Ивана Ямщикова и Алексея Тихонова модель научилась сопоставлять слова и генерировать полноценные стихотворные тексты в стиле группы Курта Кобейна Nirvana. Как сообщает телеканал «360», из получившегося материала специалисты сформировали тексты, Иван Ямщиков написал к ним музыку, а вокал записал музыкант Роб Кэролл. Результат совместного творчества людей и искусственного интеллекта Neurona под названием In the back of your glass можно услышать на сервисе «Яндекс.Музыка» и посмотреть клип на Youtube-канале Creaited Labs. Также на «Яндексе», iTunes и GooglePlay доступен для скачивания целый мини-альбом Model.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в 2016 году Ямщиков и Тихонов представили альбом из 13 песен, стилизованных под творчество группы «Гражданская оборона».