Политическая лояльность руководства и владельцев АФК «Системы» не станет индульгенцией в случае спора между крупными хозяйствующими субъектами. Такое мнение выразил «Известиям» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Обеспечительный арест акций некоторых предприятий «Системы» в рамках судебного разбирательства с «Башнефтью» и «Роснефтью» не вредит инвестклимату России, а наоборот является свидетельством правильного разрешения конфликта, добавил профессор Института экономики РАН Никита Кричевский.

"Сегодня политическая лояльность не является аргументом и тем более индульгенцией в случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами. Тем более если речь идет о столь значительных субъектах", - заявил Алексей Чеснаков.

По его словам, «решение таких споров в судах - наиболее цивилизованный способ, оставляющий политику за пределами конфликта».

Экономист Никита Кричевский подтверждает необходимость решать корпоративные споры «не «на стрелках», а в судебных инстанциях» и «неотвратимость ответственности за нанесение материального ущерба хозяйствующим субъектам». По его словам, видно, что «административный ресурс» в данном случае не использовался.

"Какое же это правосудие, если оно не может гарантировать своевременное и полное исполнение судебного решения. Если же арбитраж башкирским нефтяникам, а также властям республики откажет, то арест с активов, естественно, будет снят незамедлительно", - добавил эксперт.

26 июня Арбитражный суд Башкирии принял решение наложить арест на акции МТС, «Медси» и «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), принадлежащие АФК «Система», в рамках судебного иска «Роснефти», «Башнефти» и республики Башкортостан к бывшим владельцам «Башнефти». Фондовый рынок моментально отреагировал на эту новость: акции АФК «Система» в 10:03 мск упали на 13,08% и составили 11,3 рубля за акцию, стоимость акций МТС снизилась на 3,79% — до 230 рублей за бумагу.

«Данные меры, как и весь иск, не являются следствием желания установить в ходе судебного процесса истину, которая и так хорошо известна всему инвестиционному сообществу, а очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на нашу компанию», — прокомментировали в понедельник ситуацию в «Системе». В целом потери акционеров холдинга Владимира Евтушенкова уже оцениваются в 150 млрд руб., а после принятия обеспечительных мер они, скорее всего, значительно увеличатся, прогнозируют в АФК.