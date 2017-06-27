30 июня президенты России и Белоруссии проведут очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко подведут итоги торгово-экономического сотрудничества в прошлом году, а также обсудят перспективы в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Кроме того, президенты двух стран коснутся вопросов, связанных с обеспечением деятельности органов Союзного государства.

В ходе отдельной встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят ключевые аспекты двусторонних отношений и наиболее острые международные проблемы.

Перед заседанием лидеры двух стран примут участие в работе IV форума регионов России и Белоруссии.