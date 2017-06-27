Уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством, возбуждено против уроженца Таджикистана, задержанного в столичном районе Преображенское на востоке Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина распространял среди мусульман идеи запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», передает агентство городских новостей «Москва».

Оперативники задержали 30-летнего уроженца Таджикистана, находящегося в Москве проездом. Операция прошла на улице Хромова вечером в понедельник.

«Установлено, что примерно в 2010 году подозреваемый, находясь на территории Таджикистана, добровольно вступил в «Хизб-ут-Тахрир», — отметил источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина знал, что организация запрещена на территории РФ. Однако это не остановило его от распространения экстремистских идей среди мусульман в Москве.

При этом Утро.ru передает, что в квартире на улице Хромова полиция и ФСБ задержали двух граждан Таджикистана.

Вербовкой в запрещенную в России террористическую организацию «Хизб-ут-Тахрир» занимались 30-летний Хотамчон И. и 22-летний Адхамджон Д., сообщает Life.