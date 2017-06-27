ФСБ задержала вербовщиков в террористы на востоке Москвы
Уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством, возбуждено против уроженца Таджикистана, задержанного в столичном районе Преображенское на востоке Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина распространял среди мусульман идеи запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», передает агентство городских новостей «Москва».
Оперативники задержали 30-летнего уроженца Таджикистана, находящегося в Москве проездом. Операция прошла на улице Хромова вечером в понедельник.
«Установлено, что примерно в 2010 году подозреваемый, находясь на территории Таджикистана, добровольно вступил в «Хизб-ут-Тахрир», — отметил источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина знал, что организация запрещена на территории РФ. Однако это не остановило его от распространения экстремистских идей среди мусульман в Москве.
При этом Утро.ru передает, что в квартире на улице Хромова полиция и ФСБ задержали двух граждан Таджикистана.
Вербовкой в запрещенную в России террористическую организацию «Хизб-ут-Тахрир» занимались 30-летний Хотамчон И. и 22-летний Адхамджон Д., сообщает Life.