Администрация одного из районов Уфы организовала флешмоб под названием «Рыба моей мечты». Его участникам предлагается разместить в группе района в соцсети «ВКонтакте» оригинальные фото себя и своего улова. Снимки принимаются до 20 июля.

Как отмечает ИА «Башинформ», главное условие акции — на фото обязательно должен быть автор с пойманной именно им рыбой и указание места, где ее поймали.

Позже состоится второй этап флешмоба, в котором примут участие фотографии, признанные самыми оригинальными, то есть набравшие наибольшее количество голосов подписчиков. Победителя наградят удочкой. Впрочем, организаторы обещают, что и другие рыбаки без призов не останутся.