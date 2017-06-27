На севере Тамбова перед школой № 36 разобьют сквер на месте пустыря. Дизайн-проект подготовили в рамках программы «Городская среда».

Сейчас пустырь площадью почти 9 тыс. кв. м окружает только кленовая аллея. Других зон для отдыха в районе нет. В рамках программы планируется организовать прогулочные аллеи, лавочки, антивандальные урны и детские площадки. Предусмотрено также освещение и большая зона для отдыха. Предварительное название проекта — «Школьный». В связи с названием и близостью школы в центре сквера собираются установить арт-объект в виде глобуса и 11 цветочных клумб, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Финансирование на благоустройство пустыря в Тамбове выделят из программы «Комфортная городская среда». На создание сквера «Школьный» потратят 6,7 млн рублей. Сейчас идет выбор подрядной организации, а сами работы планируют начать в августе.