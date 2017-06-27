Московский окружной военный суд исключил одну из присяжных по делу об уийстве политика Бориса Немцова из состава коллегии. Женщина скрыла информацию о судимости своего мужа.

«В суд поступили материалы, из которых следует, что Николай Гутарев был судим и приговорен к трем годам лишении свободы, второй раз он был судим и приговорен к четырем годам лишения свободы, третий раз приговорен к шести месяцам лишения свободы, и четвертый раз к девяти годам лишения свободы», — заявил судья.

Таким образом, в коллегии осталось 14 присяжных. Для вынесения вердикта необходимо как минимум 12 человек в составе коллегии.