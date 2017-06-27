Суд исключил одну из присяжных по делу об убийстве Немцова
Московский окружной военный суд исключил одну из присяжных по делу об уийстве политика Бориса Немцова из состава коллегии. Женщина скрыла информацию о судимости своего мужа.
«В суд поступили материалы, из которых следует, что Николай Гутарев был судим и приговорен к трем годам лишении свободы, второй раз он был судим и приговорен к четырем годам лишения свободы, третий раз приговорен к шести месяцам лишения свободы, и четвертый раз к девяти годам лишения свободы», — заявил судья.
Таким образом, в коллегии осталось 14 присяжных. Для вынесения вердикта необходимо как минимум 12 человек в составе коллегии.