МЧС Карелии продолжает поиски пропавших детей в заливе Импилахти Ладожского озера, из-за ухудшения погоды работы ведутся без выхода в открытое озеро и без авиации — на суше и под водой, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Погода ухудшилась, работать тяжело. Те силы, которые там есть, продолжат работу, но не будут выходить в открытое озеро, а останутся в заливе», — отметили в МЧС.

Собеседник «Известий» также отметил, что сегодня работы планируется продолжать до 20.00, но если погода снова ухудшится, их придется завершить раньше

В настоящее время к поискам привлечены 60 человек, в том числе три водолаза и 15 единиц техники.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере 19 июня. Двое спаслись и были госпитализированы, продолжаются поиски еще троих.

В МЧС отметили, что за время поисков специалисты обследовали 91 кв. км акватории озера и более 9 кв. км дна, а также более 64 км береговой линии.