В Казани после масштабной реконструкции открыл свои двери молодежный центр имени А. Гайдара. Ранее здание вмещало около 700 человек, а сейчас может принять более 1,5 тыс. детей и подростков.

В комплексе появился просторный актовый зал с профессиональным звуковым и световым оборудованием, вместительным гардеробом и удобной парковкой на заднем дворе.

Как передает ИА «Татар-информ», в сентябре Гайдаровский центр начнет новый набор детей в цирковую студию, школу английского языка, театр танца и т.д. На сегодняшний день это самый современный молодежный комплекс Татарстана.