«Роснефть» планирует за три года нарастить долю на российском рынке газа до 20%, написал в статье для «Известий» глава компании Игорь Сечин.

В 2016 году «Роснефть» превратилась в крупнейшего независимого производителя газа в России и вышла по добыче газа на шестое место в мире среди публичных компаний.

Теперь компания хочет к началу следующего десятилетия быть по этому показателю третьей в мире.

«К 2020 году - нарастить добычу газа до 100 млрд кубометров и долю на российском рынке - до 20%», - уточнил Сечин.

Полностью статью главы «Роснефти» читайте здесь.