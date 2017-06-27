Новая стратегия «Роснефти» даст ей возможность платить дивиденды в размере 50% от прибыли, что простимулирует рост акций и капитализации компании, заявил ее руководитель Игорь Сечин.

«Мы ожидаем, что реализация стратегии «Роснефть-2022» даст повышение капитализации на 25–30%» и 500 млн тонн дополнительной добычи за 20 лет по отношению к текущим техническим планам, написал Сечин в статье, которую во вторник публикуют «Известия».

По его словам, такая возможность у компании есть благодаря масштабу существующих запасов, но использовать ее получится лишь при условии повышения эффективности процессов добычи.

«Главное - это существенное повышение эффективности и конкурентоспособности", - отметил глава «Роснефти».

Полностью статью Сечина читайте здесь.