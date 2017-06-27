Спрос на нефть и газ в мире не исчезнет и после 2050 года, считает руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

«Возобновляемые источники энергии пока не могут обеспечить необходимый масштаб для замещения традиционных источников энергии и устойчивое энергоснабжение. Притом что роль угля снижается по экологическим причинам, атомная энергетика ограничивается», - написал Сечин в статье, которую во вторник публикуют «Известия».

Таким образом, констатирует глава компании, основная нагрузка по удовлетворению спроса мировой экономики «в конечном итоге ложится на нефть и газ».

«До 2050 года и далее углеводородная энергетика была и будет востребована», - подчеркнул Сечин.

Полностью статью главы «Роснефти» читайте здесь.