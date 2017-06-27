Ученики школы села Озерского Корсаковского округа Сахалинской области Иван Ямалетдинов и Глеб Бабенко спасли тонущего в озере Чибисан сверстника. Юные спасатели представлены к награде за спасение утопающего, сообщили в пресс-службе районной администрации.

ЧП произошло 29 мая текущего года. Находясь на берегу озера, школьники услышали крики о помощи. Ребята откликнулись на призыв и вытащили из воды сверстника из их школы, который упал в озеро, передвигаясь по старому деревянному настилу. Свесившись с настила, один из ребят начал тянуть утопающего вверх, помогая другому мальчику, который в это время освобождал товарища от крюка. Спасенный мальчик замерз и был сильно напуган. Школьники отвели его домой и передали родителям.

ГУ МЧС РФ по Сахалинской области направило в МЧС России представление о награждении школьников ведомственными знаками отличия «За спасение погибающих на водах», сообщает ИА SakhalinMedia.

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