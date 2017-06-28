Петербургский СКА заключил двухлетний контракт с защитником ярославского «Локомотива» и сборной России Владиславом Гавриковым, оставшимся в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 21-летний хоккеист не уедет в этом году в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), несмотря на интерес к нему «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, игрок сможет поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан, если его включит в заявку тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком, возглавляющим также и СКА.

— Это решение самого игрока, и можно только порадоваться патриотизму Гаврикова, который хочет играть за сборную, получить определенный опыт и поехать в НХЛ уже после Олимпиады состоявшимся хоккеистом , — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — На последнем чемпионате мира он показал, что является перспективным защитником. Ему еще много надо работать, чтобы выйти на топ-уровень, но Владислав доказала, что данные и желание развиваться у него есть. Сейчас он идет в хорошую команду — СКА, являющуюся действующим обладателем Кубка Гагарина. Там он будет играть и тренироваться с лучшими игроками КХЛ, что поможет ему повысить свое мастерство к Играм. Всегда приветствуется, когда сильные игроки остаются в сборной, и на них можно рассчитывать на Олимпиаде. Для национальной команды и ее тренеров это всегда плюс.

На прошедшем в мае чемпионате мира в Кельне и Париже Гавриков играл в первом звене, и сборная России, ставшая бронзовым призером, в его смену не пропустила ни одной шайбы.

— Руководство и тренерский штаб СКА подбирают игроков под национальную команду, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Для Гаврикова конкуренция в питерской команде будет жестче, чем в «Локомотиве», но перед Олимпиадой это пойдет хоккеисту только на пользу. Ведь еще по чемпионату мира было видно, что Знарок верит и надеется на Владислава, поэтому ясно, что он будет одним из кандидатов на поездку в Пхенчхан. Дай Бог, чтобы травмы ему не помешали.

Новичок СКА оказался первым из игроков сборной, сделавших в нынешнее межсезонье выбор в пользу Олимпиады, а не НХЛ. Ранее за океан уехали форвард СКА Вадим Шипачев, защитники магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин и Алексей Береглазов, а также защитник московского «Динамо» Андрей Миронов. Кроме того, не исключен отъезд из СКА нападающего Евгения Дадонова.

— Не скажу, что Гаврикова было жизненно необходимо удержать в России на олимпийский сезон, — добавил Александр Кожевников. — Всё равно кто-то еще в ближайшие полгода себя проявит в контексте сборной. Я и при отъезде в НХЛ Антипина и Береглазова считал, что это хорошие игроки, но не такие выдающиеся, чтобы делать из их отсутствия в Корее вселенскую трагедию. И отъезд Гаврикова в «Коламбус» для меня не стал бы катастрофой. Все трое — хорошие, стабильные, средние игроки, но они играли в хороших звеньях, поэтому раскрылись. Обязательно кто-то еще раскроется. При этом лишним Гавриков на Олимпиаде не будет. На чемпионате мира он играл неплохо, и виден его потенциал роста. Тренерский штаб сборной ему доверяет. Значит, какую-то пару в обороне ему будут создавать под Олимпийские игры. Возможно, определят к нему кого-то из опытных защитников. А может быть, будут в СКА наигрывать связку Гаврикова с Артемом Зубом. Не исключено, что Владислав станет игроком первого звена, но здесь виднее тренеру.

В 2015 году Владислав Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте в 6-м раунде под общим 159-м номером. В июне нынешнего года клуб сделал ему предложение о переходе в свои ряды.

— Думаю, отказ перейти в «Коламбус» сейчас не усложнит Владиславу будущие взаимоотношения с клубом и переход в НХЛ. Наоборот, хоккеист поднимет себе цену, — отметил Валерий Каменский. — Раз в «Блю Джекетс» заинтересованы в Гаврикове, то они до конца будут пытаться заполучить его. По своему опыту знаю, что такие клубы уважают решение хоккеистов и нормально относятся к их желанию играть за сборную, поэтому после Олимпиады предпримут попытку снова заполучить Владислава.

В минувшем сезоне Владислав Гавриков был одним из лидеров ярославского «Локомотива», вышедшего в финал Западной конфедерации Кубка Гагарина. Ранее портал Championat.com сообщал, что СКА выплатит «железнодорожникам» за игрока компенсацию в 115 млн рублей. Армейцы эту информацию опровергли, но при этом вице-президент питерского клуба и Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил «Спорт-Экспрессу», что клуб «получил справедливую компенсацию, с помощью которой может проводить дальнейшие трансферы».

— Тенденция сложилась такая, что правит балом тот, у кого больше денег, — резюмировал Александр Кожевников. — И пока это будет продолжаться. При этом уверен, что «Локомотив» слабее не станет. В Ярославле неплохая команда и замечательная школа. Клуб держит средний уровень и обязательно найдет замену Гаврикову. Команда там молодая и перспективная.

Владислав Гавриков является уроженцем Ярославля и воспитанником «Локомотива», за который выступал в КХЛ в 2014-2017 годах. В 2012 году он выиграл золото юношеского чемпионата мира (U-17), а в 2015-м — серебро молодежного ЧМ.

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