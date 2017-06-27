В России необходим запрет на продажу пива и прочего алкоголя с 21:00 до 9:00. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщает РИА «Новости».

«Я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина, всё вместе, не оставляя старого ограничения для пива», — подчеркнул парламентарий.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о законодательной инициативе российских пивоваров, которые предложили запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00. При этом представители отрасли хотят сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00.

По словам Геннадия Онищенко, некоторые сорта пива бывают крепче вина. Кроме того, пиво подсаживает молодых людей на алкоголь, после которого они переходят на более крепкие напитки, употребление которых становится пагубной привычкой.