Россия создала «дорожную карту» для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой «РИА Новости».

«Во избежание такого сценария мы разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода «дорожную карту», конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию», — заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Он также добавил, что КНДР необходимы гарантии безопасности для разрешения сложившегося кризиса. Тогда Пхеньян сможет отказаться от разработки своих ракетно-ядерных программ.