В нижнетагильском парке «Народный» сорваны сроки работ, которые подрядчик должен был завершить до 20 июня. По заверению Уралстроймонтажа, темпы замедлились из-за погоды. После обильных дождей грузовики не могут доставлять на набережную реки Тагил глину, поскольку на выезде с территории они будут разносить грязь по улицам города.

Кроме того, подрядчику требуется 38 тыс. кубометров щебня вместо запланированных 24. Отсыпка будет завершена в течение четырех дней, передает TagilCity.ru. Затем другой подрядчик, Тагилдорстрой, будет укладывать асфальт и завозить землю для газонов. Параллельно будут проводиться работы с наружным освещением и инженерными сетями.

В будущем место отдыха тагильчан собираются расширить практически до стадиона «Высокогорец». Использование такой большой территории позволит разбить «Народный» на функциональные зоны, рассматривается идея о скейт-парке. По приблизительной оценке, на реализацию задуманного уйдет порядка трех лет.