В Балашихе по итогам заседания чрезывычайной комиссии началось сооружение саркофага для полигона «Кучино», сообщила «Известиям» врио главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

«Никаких отходов на полигон не привозится. Сегодня состоялось заседание чрезвычайной комиссии, объявлена чрезвычайная ситуация и начинается сооружение саркофага тела полигона», — сказала Татевосян.

Ранее жители Балашихи пожаловались на полигон во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Президент поручил премьер-министру Медведеву лично заняться этим вопросом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть мусорный полигон «Кучино» 23 июня.

27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

«Мы эту новость узнали буквально минуту назад. Я пока не видела никаких документов и полномочий, но если глава принял такое решение, то, наверное, сейчас всё появится следом. Вопрос выборов нового главы надо обсуждать с правовиками. У нас бывали всякие прецеденты. Вообще у нас глава сегодня выборное лицо, но он выбирается из состава совета депутатов», — прокомментировала Татевосян.