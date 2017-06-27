Арбитражный суд Саратовской области окончательно утвердил статус банкрота в отношении ООО «Новострой XXI». Таким образом, удовлетворено ходатайство кредитора ООО «Юг-Континент», сообщает пресс-служба суда.

Компания требовала от застройщика более 3 млн рублей. Кроме того, «Новострой» должен налоговым органам, коммерческим компаниям и дольщикам. В общей сложности сумма адолга составляет более 264 млн рублей.

Процедура наблюдения за должником была введена судом еще 1 июня 2015 года. В ноябре 2016 года временным управляющим компании была назначена член московской Первой саморегулируемой ассоциации арбитражных управляющих Светлана Скворцова, напоминает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, «Новострой XXI» получил скандальную известность в 2012 году, когда без согласования с Росавиацией построил два 10-этажных дома в поселке Новый. Выяснилось, что эти дома создавали помехи для радиолокатора саратовского аэропорта.

В итоге дома превратились в долгострои. Сейчас в районных судах продолжаются гражданские процессы по сносу десятиэтажек.