Разноцветные браслеты с QR-кодами, благодаря которым можно будет попасть на аттракционы, а также не потеряться в толпе, будут выдавать посетителям парка «Остров мечты» вместо билетов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Взрослым, пришедшим с детьми, будут выдавать браслеты со связанными кодами. То есть в том случае, если члены семьи потеряют друг друга, они могут приложить свой браслет к сканеру и определить на специальных картах место, где находится каждый из них.

Выданные детям и взрослым памятки подскажут, каким образом действовать, чтобы найти друг друга. Взрослые смогут сделать это самостоятельно, а дети — обратиться за помощью к сотрудникам парка, которые будут дежурить возле каждого аттракциона. Они же в случае необходимости и проводят младших гостей «Островf мечты» к информационному пункту, где им нужно ждать своих родителей.

Также браслеты будут служить электронным кошельком. Для оплаты напитков, еды и сувениров туда можно будет положить определенную сумму, а если деньги закончились, в терминалах на территории парка можно будет пополнить баланс. Оставшиеся непотраченные деньги можно вернуть в специальных кассах у выхода.

Более 40 электронных медиаэкранов с актуальной информацией о загруженности аттракционов и примерном времени ожидания в очереди помогут посетителям сориентироваться, куда направиться прежде всего, а около 20 экранов с интерактивными картами подскажут гостям парка местоположение нужного объекта и кратчайшую дорогу к нему.

Похожие системы навигации и прохода используются во многих парках развлечений других стран, в том числе в «Диснейленде», крытом парке IMG Worlds of Adventure в Дубае, «Порте Авентура» в Испании, парках Китая и Японии, сообщает сетевое издание m24.ru.