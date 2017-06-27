Полина Гагарина, Егор Крид и Dj Smash примут участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций – 2017 в Петербурге. Об этом сообщили в оргкомитете «Россия-2018».

Церемония закрытия турнира пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июня. По программе торжества, болельщики отправятся в путешествие во времени. По словам хореографа-постановщика Станислава Литвинова, зрители увидят «настоящий парад победителей», в котором примут участие даже огромные куклы под управлением артистов, сообщает «Р-Спорт». Литвинов отметил, что в программе будет даже присутствовать эпизод, связанный с историей Кубка конфедераций, сообщает BFM.RU.