Самолет «Саратовских авиалиний», вылетающий из Симферополя в Брянск, задержан в аэропорту почти на два часа в связи с задымлением одного из двигателей. Точное время вылета неизвестно.

По предварительным данным, у воздушного судна возникла техническая неисправность. Сейчас специалисты уточняют причины поломки. Статус рейса на онлайн-табло до сих пор «задержан», сообщает NASHBRAYNSK.RU.

По расписанию самолет должен был вылететь из аэропорта Симферополя в 7:15 утра и приземлиться в воздушной гавани Брянска в 10:00. Пассажиров держат в курсе происходящего, в том числе обновляя информацию в интернете. В связи с этой задержкой обратный рейс на Симферополь также опоздает с вылетом.