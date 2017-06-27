В республиканскую больницу Сыктывкара перевезли одного из пострадавших во время обрушения шахты «Интинская» в Коми. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще один пострадавший горняк остается в больнице Инты.

Как писали «Известия», обрушение горной породы в шахте «Интинская» произошло 23 июня. Из шахты было эвакуировано около 200 человек. Один горняк погиб, еще трое получили травмы, но смогли самостоятельно выбраться на поверхность. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ИА «Комиинформ» сообщает, что семье погибшего будет выплачена компенсация в размере 1 млн рублей. Пострадавшие в результате случившегося получат от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от степени причиненного им вреда. Распоряжение об этом подписал глава Коми Сергей Гапликов.