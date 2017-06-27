Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов госкорпорации «Роскосмос», который был наложен по иску акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в обнародованном 27 июня решении суда.

«Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста, истребованного Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» (около €300 млн) в рамках программы по запуску ракет-носителей «Союз» из космического центра в Гвиане», — цитирует решение суда «РИА Новости».

Арест снят в связи с тем, что «Роскосмос» является отдельным юрлицом и не может привлекаться к ответственности по государственным долгам, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что по делу ЮКОСа во Франции был наложен арест на активы «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь» на общую сумму $700 млн.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснял, что речь шла не о замороженных активах «Роскосмоса», а о деньгах, которые российским космическим компаниям должны были заплатить за услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру.

По словам Рогозина, «это фактически пока задержанные чужие нам долги».