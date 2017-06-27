Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже. Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Сущенко меры пресечения в виде ареста до 30 сентября», — пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что собирается обжаловать решение суда.

Сущенко не признает свою вину. По словам Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников.