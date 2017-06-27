На Медногорском медно-серном комбинате снизят вредное влияние на экологию Оренбургской области. Переоснащение цеха серной кислоты находится в планах области на 2017 год — Год экологии. Исполнить обязательства комбинат надеется к ноябрю.

Медногорск входит в число 15 территорий, находящихся на особом контроле Росприроднадзора: в условиях промышленной активности здесь высок уровень негативного воздействия на окружающую среду. По статистике выбросы Медногорского комбината за 2016 год составили 7 тыс. т, сообщает РИА «Оренбуржье».

Сейчас в разработке находится четырехстороннее соглашение о взаимодействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, правительства Оренбургской области и Медногорского медно-серного комбината. Документ обязует предприятие соблюдать природоохранные меры и провести модернизацию.