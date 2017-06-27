Особый противопожарный режим объявлен в 16 районах Якутии. Его действие распространяется на территории Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Таттинского районов и городского округа «Якутск», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу регионального управления Гидрометеослужбы, в период с 28 по 29 июня ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Хангаласском районе и окрестностях Якутска. Сохранение V класса прогнозируется в Горном, Томпонском районах. Установление IV класса ожидается в Жиганском, Таттинском, Усть-Майском районах, сохранение IV класса в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Олекминском и Нерюнгринском районах. Прошедшие дожди снизили до I-III класса пожарную опасность в Мирнинском, Сунтарском и Алданском районах. В связи с действием особого противопожарного режима гражданам запрещается посещать лесные массивы, передает ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки площадь лесных пожаров на территории Якутии составила 16,3 тыс. га. Пожары тушили более 400 человек, 53 единицы наземной техники и пять воздушных судов. Всего с начала пожароопасного периода 2017 года на Дальнем Востоке возникло более 1,1 тыс. лесных пожара на площади почти 280 тыс. га.