Суд в Челябинской области признал бывшего главу Копейска Вячеслава Истомина виновным в получении взяток в крупном размере. Чиновник приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

Автомобиль и мотовездеход подсудимого изъяты в доход государства. Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», Истомин признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, главу Копейска задержали в июле 2016 года на рабочем месте. По версии следствия, он получил две взятки на сумму более 2 млн рублей: одну — за подписание постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов, вторую — за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.