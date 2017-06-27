Глава подмосковного городского округа Балашиха Евгений Жирков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

Отмечается, что глава городского округа подал в отставку после недавнего закрытия полигона ТБО «Кучино».