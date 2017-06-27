Появились подробности резонансной истории с эвакуацией автомобиля в Саратове, в которой находился ребенок. Она произошла 20 июня днем.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД, перед тем как погрузить Kia Rio на эвакуатор, инспектор осмотрел машину. Однако более тщательному осмотру помешала тонировка задних стекол иномарки. Во время погрузки никаких посторонних звуков из салона машины, которые бы свидетельствовали о том, что внутри есть ребенок, не доносилось.

Позже выяснилось, что хозяином авто является 40-летний местный житель и что он оставил внутри четырехлетнего ребенка. Впрочем, по данным правоохранительных органов, прибыв на штрафстоянку, отец мальчика, забрав его, чтобы избежать административной ответственности, сказал, что в машине была большая кукла. Лишь позже он признался, что оставил в салоне ребенка. Мальчик спал на заднем сидении в то время, как отец отлучался в банк.

По данному факту составлен протокол по статье КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию».

Агентство отмечает, что это уже второй подобный случай, произошедший в Саратове. 1 декабря 2016 года также был эвакуирован автомобиль, внутри которого находился четырехлетний ребенок.