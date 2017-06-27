Музей начнет работать на Московской станции скорой помощи в августе 2017 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы во вторник. Открытие приурочат к 130-летию со дня рождения основателя станции Александра Пучкова.

Среди экспонатов музея будут дореволюционная и советская униформа сотрудников и медицинское оборудование, использовавшееся врачами «скорой» в разные годы, макет первой кареты скорой помощи в натуральную величину, а также редкие исторические фотографии и документы. Художники также воссоздали рабочий кабинет Александра Пучкова, который будет доступен для просмотра, сообщает телеканал «360».

Музей скорой помощи стал первым проектом Московской станции. Горожане могут принять участие в его создании, пополнив коллекцию интересными и ценными предметами, имеющими отношение к истории столичной скорой помощи.