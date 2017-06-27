Председатель КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию 3 июля, сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Лу Кан в ходе пресс-конференции.

«В ходе этого визита председатель КНР проведет встречу и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — пояснил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

На встрече лидеры двух стран обсудят пути углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, а также укрепления политического доверия между Москвой и Пекином. «Они также коснутся актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес», — отметил Лу Кан.

Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля, соответствующее приглашение было получено от канцлера ФРГ Ангелы Меркель.