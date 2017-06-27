Непогода стала причиной двухнедельной задержки уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году. По данным Минсельхоза на 26 июня, пока собрано 118 тыс. т против 1,1 млн т на аналогичную дату прошлого года, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день урожайность тоже снизилась и составила 38,7 ц/га по сравнению с 44,2 ц/га в прошлом году.

Сейчас аграрии проводят жатву в Крыму, Адыгее, Дагестане, Краснодарском крае и некоторых других регионах.

Зерновые обмолочены с 30,5 тыс. га, что значительно меньше, по сравнению с 258,8 тыс. га 26 июня 2016 года.

По прогнозам министерства, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах начнется в первой-второй декадах июля.