Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии нашли заблудившегося на Эльбрусе жителя Мурманска. Поиски длились несколько часов.

Как передает ИА FlashNord, альпинист совершал восхождение в группе из пяти человек, но на высоте 3,8 тыс. м отказался идти дальше. В назначенное время он не вернулся на базу. Восемь спасателей нашли его к утру вторника, он жив, альпиниста спускают вниз, сообщает PИA Hовости.

Как ранее писали «Известия», на Эльбрусе уже несколько дней ищут другого спортсмена. Американский альпинист, который в одиночку совершал восхождение на южном склоне, пропал 18 июня. Поиски несколько раз приостанавливались из-за ухудшения погодных условий.