Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить решение о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН в текст 24-й Генеральной Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Об этом она заявила на заседании «Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления» в Италии.

«В целях защиты православного мира и сбережения христианских святынь мы предлагаем внести в текст итоговой резолюции 24-й Генеральной ассамблеи решение о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН», — приводит пресс-служба заявление Ирины Яровой.

По ее словам, проблемы современного мира связаны с грубым нарушением основ суверенитета и с тем, что ряд стран считает возможным вторгаться в суверенные права других народов и государств. «Однополярный мир стал осью раскола и противостояния, стал стимулом и поощрением терроризма, радикальной идеологии, национализма и экстремизма», — подчеркивает вице-спикер.